'Otvorio je vrata od kola, preskočio flašice sa vodom i popio OTROV!' Potresni detalji tragedije u Ivanjici u kojoj je preminuo dečak (12)

Dečak N.P. iz okoline Ivanjice koji je preminuo u ponedeljak u bolnici u Beogradu nakon što je u subotu slučajno popio otrov za prskanje biljaka, bio je sa porodicom u malinjaku kobnog dana. Kako "Blic" nezvanično saznaje, on je flašicu sa otrovom uzeo iz kola koja je prethodno otključao.

Prema informacijama do kojih smo došli, u subotu je porodica dečaka pripremala maline za berbu. Sin je bio u malinjaku sa njima.

- Dobar dečak, koji nikada nije radio ništa bez konsultacije sa roditeljima, međutim iz nepoznatih razloga je otišao do kola i otključao vrata. U vozilu su bile tri flašice - sa kiselom i običnom vodom, koje je on preskočio i uzeo je treću, malu bočicu sa sedišta i popio tečnost iz nje. U njoj je bila otrovna tečnost za travu - kaže izvor "Blica".

On se vratio do malinjaka i odjednom mu je pripalo muka.

- Majka je medicinska sestra i ona mu je odmah dala vodu da popije. Krenuli su hitno u bolnicu. U Ivanjici je bio opšteg dobrog stanja. Ipak, krenuli su u Čačak na dalje analize gde mu se pogoršalo stanje. Lekari nisu uspeli da ga spasu. Niko ne može da veruje da se ovo dogodilo - kaže izvor "Blica".

Kako je "Blic" pisao, dečak N.P. bi za 2 meseca napunio 12 godina.

Cela Ivanjica je u suzama nakon što je dečak N.P. (12) preminuo jer je slučajno popio otrov. Kako pričaju bio je divno dete i niko ne može da dođe k sebi od šoka.

- Bio je divan drug i dobar đak, ovo je šok za sve nas - kratko je za "Blic" rekla učiteljica koja je predavala od prvog do četvrtog razreda tragično preminulom dečaku.

Podsetimo, dečak N.P. (12) iz okoline Ivanjice preminuo je juče u bolnici u Beogradu, nakon što je u subotu slučajno popio otrov za prskanje voćnjaka misleći da je sok. Kako nezvanično saznajemo, on je roditeljima rekao da je popio dva gutljaja, nakon čega je odmah primljen u bolnicu u Ivanjicu gde je u prvim satima bio stabilno, ali je imao mučnine i stomačne tegobe.

Kako saznajemo, iz bolnice u Ivanjici su ga odmah poslali u Čačak da se urade dodatne pretrage. Međutim, odmah po prijemu poslat je za Beograd.

- Doktori nisu uspeli da ga spasu, otrov je bio toliko jak - kaže izvor "Blica" upoznat sa slučajem.

