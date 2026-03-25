Otkriveno ko su Albanci koje je srpska policija uhapsila: Vređali Srbiju i veličali 'veliku Albaniju' (VIDEO)

Policija Srbije uhapsila je četvoricu albanskih državljana u utorak, o čemu smo već pisali, a dan kasnije otkriveno je ko su Albanci koji su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.

Naime, u pitanju su navijači albanske reprezentacije koji su krenuli put Poljske, gde će njihova selekcija u četvrtak uveče igrati polufinalni baraž za odlazak na Svetsko prvenstvo.

Podsetimo, Albanija je, baš u grupi sa Srbijom, završila na drugom mestu.

Kako prenose pojedini mediji, oni su tokom puta kroz Srbiju pokazivali simbole "Velike Albanije", kao i verbalno, u negativnom kontekstu, pominjali Republiku Srbiju, uz neprimerene reči koje su objavili na društvenim mrežama.

Na utakmicu neće stići, jer im je propisano zadržavanje od 48 sati, a kako je teklo hapšenje možete pogledati ispod:

Politika

JEZIV SNIMAK! Pogledajte šta su uhapšeni Albanci radili vozeći kroz Srbiju, dok naš narod oplakuje NATO žrtve! (VIDEO)

Hronika

SKANDAL! Albanci divljali kroz Srbiju i širili mržnju na dan NATO bombardovanja! EKSPRESNO UHAPŠENI!

Politika

BRAVO SRPSKA POLICIJO! Kurtijevi mediji u očaju zbog hapšenja albanskih provokatora

Hronika

HAPŠENJE U PRIBOJU: Policija reagovala zbog širenja mržnje i verske netrpeljivosti!

Hronika

Provokacija pred utakmicu Srbije i Albanije: Italijan uhapšen zbog majice sa amblemom OVK

Region

HAPŠENJE U PRIBOJU Mladići pevali pesme i iskazivali nacionalnu mržnju, snimke objavljivali na društvenim mrežama