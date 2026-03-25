BRAVO SRPSKA POLICIJO! Kurtijevi mediji u očaju zbog hapšenja albanskih provokatora

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su juče na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
Ova vest nije preterano obradovala Aljbina Kurtija i njegove medije.
Kako se može videti po naslovima, Kurtijevi mediji su u očaju.
25. март 2026.
Podsećamo, sumnja se da je A. S. juče, na dan obeležavanja početka NATO agresije, na svom nalogu na društvenoj mreži Fejsbuk javno objavio video zapis na kojem se nalazi u automobilu “audi” u društvu ostalih osumnjičenih, u vožnji na auto-putu kroz Srbiju, i na neprimeren način pokazivali su simbole „Velike Albanije”, kao i verbalno, u negativnom kontekstu pominjali Republiku Srbiju, uz neprimerene reči.