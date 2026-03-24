JEZIV SNIMAK! Pogledajte šta su uhapšeni Albanci radili vozeći kroz Srbiju, dok naš narod oplakuje NATO žrtve! (VIDEO)

Kao što smo već pisali, ripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.

Sumnja se da je A. S. danas, na dan obeležavanja početka NATO agresije, na svom nalogu na društvenoj mreži Fejsbuk javno objavio video zapis na kojem se nalazi u automobilu “audi” u društvu ostalih osumnjičenih, u vožnji na auto-putu kroz Srbiju, i na neprimeren način pokazivali su simbole „Velike Albanije”, kao i verbalno, u negativnom kontekstu pominjali Republiku Srbiju, uz neprimerene reči.

Pink.rs došao je u posed snimka nastalog u kolima uhapšenih Albanaca:

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu - Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.

Autor: D.Bošković