FILMSKA POTERA U OBRENOVCU! Upali u kuću u 4 ujutru, bežali u BMW-u, a onda ih sačekalo OVO iznenađenje!

Brzom i koordinisanom akcijom pripadnika PS Obrenovac, rano jutros u naselju Mislođin sprečena je teška krađa, a dvojica osumnjičenih lišena su slobode svega nekoliko minuta nakon bekstva sa mesta zločina.

Drama u Bačevičkoj ulici počela je oko 4 sata, kada je prisebni građanin prijavio da je u toku obijanje kuće. Dok su policijske patrole hitale ka lokaciji, dobijena je ključna informacija- osumnjičeni su se sa lica mesta udaljili sivim vozilom marke "BMW".

Munjevita blokada terena

Zahvaljujući ekspresnoj blokadi naselja, policajci su u Ulici Miroslava Antića uočili i zaustavili sumnjivo vozilo beogradskih registarskih oznaka. U automobilu su zatečeni B. I. (48) i A. Z. (43).

Proverom je utvrđeno da je reč o "starim znalcima" policije - višestrukim povratnicima u izvršenju krivičnih dela krađe i trgovine narkoticima .

Plen u gepeku, droga na podu

Pretresom vozila, policija je na podu kod suvozačevog sedišta pronašla pocepanu PVC kesicu sa praškastom materijom nalik na opojnu drogu. Međutim, unutrašnjost automobila krila je i dokaze direktno povezane sa provalom u Mislođinu. Pronađeni su - dva aparata za kafu, umetničke slike, razno pokućstvo...

Vlasnik kuće je na licu mesta identifikovao svoje predmete, čime je potvrđeno da su osumnjičeni upravo iz njegove kuće izneli dragocenosti.

Pokušali da se prikriju lažnim tablicama

Istragom u krugu stanice otkriveno je da su osumnjičeni bili dobro pripremljeni - na "BMW-u" su se nalazile nepripadajuće registarske tablice kako bi se prikrio trag vozila tokom izvršenja dela. Ipak, budnost i iskustvo obrenovačkih policajaca osujetili su ovaj plan.

Osumnjičeni su privedeni u prostorije PS Obrenovac, a po nalogu nadležnih, dalji rad na slučaju preuzeli su radnici GZSK Obrenovac.

Ovaj uspeh još jednom potvrđuje vrhunsku operativnu sposobnost patrola na terenu koje su reagovale u najkraćem mogućem roku, štiteći imovinu i bezbednost građana.



Autor: Jovana Nerić