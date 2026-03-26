Stravična nesreća na Jabučkom putu: Vozač automobila sleteo sa puta i poginuo

Na Jabučkom putu, u blizini spomenika Stratište u Pančevu večeras se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba izgubila život. Kako se nezvanično saznaje, u pitanju je muškarac star oko 45 godina.

Na mestu događaja bila su dva policijska vozila, kao i vatrogasci i hitna pomoć. Kako su naveli očevici, vozilo kojim je upravljao nastradali čovek je sletelo s puta i prednji deo automobila je potpuno smrskan.

Saznanja portala Zdravo Pančevo da je u ovom udesu jedno lice smrtno stradalo potvrdio je major policije Željko Grujić, portparol Policijske uprave Pančevo.

– Nezgoda se dogodila oko 20.10 časova na Državnom putu II A reda broj 131 Pančevo-Jabuka, u neposrednoj blizini Spomen- obeležja Stratište. Jedno putničko motorno vozilo je, najverovatnije usled neprilagođene brzine kretanja stanju puta i uslovima saobraćaja, sletelo sa kolovoza. Od posledica zadobijenih povreda nažalost jedno muško lice je preminulo. Uviđaj je i toku. Saobraćaj nije u prekidu – izjavio je Grujić.

On je još jednom apelovao na sve vozače da prilagode brzinu kretanja stanju puta i uslovima saobraćaja, naročito u noćnim satima kad je smanjena vidljivost, i da nikada ne sedaju za volan umorni, dekoncentrisani ili pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, te da ni po koju cenu ne koriste mobilni telefon dok su u vožnji.

pročitajte još Marija izbodena 12 puta na svoj rođendan: Stravičan zločin šokirao sve

Autor: Pink.rs