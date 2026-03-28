DETALJI NAPADA NA SAOBRAĆAJNE POLICAJCE: Izašli na uviđaj, vozač ih udarao, pa pokušao bekstvo!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Voždovac, po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, podneće krivičnu prijavu protiv B. N. (1997), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Kako se sumnja, B. N. je, jutros oko 3.50 časova, opirući se hapšenju, naneo povrede dvojici pripadnika saobraćajne policije.

Osumnjičeni je prethodno učestvovao u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na uglu Vitanovačke i Kumodraške ulice na Voždovcu, kada je odbivši da se povrgne alkostestiranju, pokušao da pobegne sa mesta nezgode nakon čega, je opirući se hapšenju i primeni sredstva prinude, zadao povrede dvojici policijskih službenika saobraćajne policije.

Autor: Jovana Nerić