KRVAVI HAOS U KNJAŽEVCU: Pitbul preskočio ogradu, UBIO PSA, pa nasrnuo na deku

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Knjaževcu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Zaječaru, podneće krivičnu prijavu protiv M. N. (36) iz Knjaževca, zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Kako se sumnja, osumnjičeni nije adekvatno obezbedio svog psa rase "pitbul", koji je preskočio ogradu dvorišta u kojem je držan i izašao na ulicu. U tom trenutku pas rase "pitbul" je napao i usmrtio psa osamdesetšestogodišnjeg muškarca, dok je vlasnik pokušao da ga odbrani, pri čemu je povredio i njega.

Osamdesetšestogodišnji muškarac prevezen je u Zdravstveni centar u Knjaževcu, gde su mu konstatovane lake telesne povrede.

Protiv M. N. biće podneta krivična prijava za krivično delo izazivanje opšte opasnosti u redovnom postupku.

Autor: Marija Radić