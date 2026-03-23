UKRAO 66 KLIMA UREĐAJA VREDNIH 2 MILIONA: Nišlija ojadio gradilište, dobio krivičnu prijavu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, podneće krivičnu prijavu protiv M. Ž. (38) iz okoline ovog grada, zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa.

On se sumnjiči da je u prethodnom periodu, sa jednog gradilišta u Nišu ukrao 66 klima uređaja, a potom ih prodao.

Vrednost ukradene robe procenjuje se na oko 2.000.000 dinara.

Protiv osumnjičenog će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, krivična prijava biti podneta u redovnom postupku.

