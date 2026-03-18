JEZIV ZLOČIN KOD ALEKSINCA: Otrovala pse lutalice, pa njihova tela BACILA U BUNAR! Policija podnela prijavu protiv žene (50)

Pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, podneće krivičnu prijavu protiv J. V. (50) iz okoline ovog grada zbog sumnje da je izvršila jezivo krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja.

ZATROVANA HRANA I NAPUŠTENI PLAC

Ona se sumnjiči da je tokom protekle nedelje, u selu Tešica kod Aleksinca, na jednom napuštenom placu namerno ostavila zatrovanu hranu. Nakon što je više pasa lutalica uginulo u stravičnim mukama, osumnjičena je njihova tela bacila u obližnji bunar kako bi prikrila tragove zlodela.

KRIVIČNA PRIJAVA U REDOVNOM POSTUPKU

Nakon brze intervencije policije, prikupljeni su dokazi koji ukazuju na krivicu J. V. Protiv nje će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku, a za ovo delo zaprećena je i zatvorska kazna.

