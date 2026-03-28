Eksplozija u Kragujevcu: Jedna osoba poginula

Teška tragedija potresla je večeras naselje Bresnica u Kragujevcu gde je prema nezvaničnim informacijama D.M. poginuo u eksploziji bombe!

Kako saznaje portal ucentar.rs, muškarac je ušao u automobil, nakon čega je došlo do snažne detonacije.

Eksplozija je uznemirila stanovnike tog dela grada dok su se na mestu eksplozije okupile nadležne službe. Ekipe policije i hitne pomoći brzo su obezbedile prostor i započele uviđaj. Tačne okolnosti za sada nisu poznate dok se više informacija očekuje nakon zvaničnog saopštenja.

