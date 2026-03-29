Čeka ih doživotna robija? Novi detalj istrage ubistva muškarca u Čačku

Nenad K. (58) ubijen je 15. marta u Čačku u luksuznoj zgradi u kojoj je stanovao, a za njegovo ubistvo sumnjiče se tri muškarca.

Kako se sumnja, Nenad K. ubijen je zbog neraščišćenih poslovnih računa sa jednim od osumnjičenih, kojem je samo mesec dana pred ubistvo zapalio kuću.

Tokom uviđaja, policija je pokupila sve snimke zabeležene sigurnosnom kamerom koja se nalazi ispred ulaza.

- Nezvanično, policija je u razmatranje uzela dva video snimka. Na jednom se vidi muškarac koji izlazi iz zgrade i razgovara na telefon, dok se na drugom vide trojica mladića kako užurbano izlaze iz zgrade - dodaje izvor agencije "RINA".

Više javno tužilaštvo u Čačku je, povodom ubistva Nenada K. istaklo i potvrdilo da je policija uhapsila tri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile teško ubistvo u saizvršilaštvu.

- Osumnjičenima Milan M. (1980), Vladimir T. (1982) i Filip P. (1982) iz Čačka, se stavlja na teret da su žrtvi naneli više povreda po glavi i telu. Od siline udaraca, lice je preminulo na licu mesta. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, a u tom roku biće saslušani kod dežurnog tužioca - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Njima se na teret stavlja krivično delo Teško ubistvo u saizvršilaštvu, za koje je zaprećena kazna doživotnog zatvora.

Osumnjičeni su saslušani u Višem javnom tužilaštvu u Čačku a jedan od njih izneo je odbranu u trajanju od dva sata, dok su ostala dvojica iskoristila zakonsko pravo da se brane ćutanjem. Nakon saslušanja, osumnjičenima je određen pritvor, saopšteno je iz tužilaštva.

