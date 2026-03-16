UBIJEN ČEKIĆEM, TELO PRONAĐENO U LUKSUZNOJ ZGRADI Novi detalji ubistva u Čačku: Policija traga za napadačem

N.K. ubijen je jutros oko 1 sat u stambenoj zgradi u Ulici Dragomira Minića u Čačku kada mu je napadač, kako se sumnja, čekićem naneo smrtonosne povrede.

Kako nezvanično saznajemo, osumnjičeni za ubistvo i žrtva su imali sukob od ranije.

N. K. ubijen je jutros oko jedan sat u stambenoj zgradi u Ulici Dragomira Minića u Čačku, a kako saznajemo, on je poznat policiji od ranije i imao je podeblji dosije.

Napadač je pobegao i policija intenzivno traga za njim.

- Samo smo odjednom čuli policiju, Hitnu pomoć a onda su nam rekli da je u zgradi došlo do ubistva. Ne znamo tačno o čemu se radi, načuli smo samo da su u pitanju ljudi koji su od ranije poznati policiji. Do ubistva je došlo oko pola 1, nismo čuli pucanj, kaže za RINU jedna od uznemirenih stanarki.

Na licu mesta su nadležne ekipe koje vrše uviđaj, a MUP Čačak se još uvek nije oglasio zvaničnim saopštenjem.

Autor: A.A.