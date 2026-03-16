Horor u Čačku! Ubijen muškarac u ovoj stambenoj zgradi, ubica nakon krvavog pira pobegao, policija na nogama

Tokom dana u širem centru Čačka u ulici Dragomira Minića, u jednoj stambenoj zgradi došlo je do ubistva. Prema prvim informacijama sa terena, jedan muškarac je ubio sugrađanina.

Ubica je nakon izvršenog dela pobegao sa lica mesta i policija za njim intenzivno traga.

Identitet ubijenog muškarac za sada nije poznat.

- Samo smo odjednom čuli policiju, Hitnu pomoć a onda su nam rekli da je u zgradi došlo do ubistva. Ne znamo tačno o čemu se radi, načuli smo samo da su u pitanju ljudi koji su od ranije poznati policiji. Do ubistva je došlo oko pola 1, nismo čuli pucanj, kaže za RINU jedna od uznemirenih stanarki.

Na licu mesta su nadležne ekipe koje vrše uviđaj, a MUP Čačak se još uvek nije oglasio zvaničnim saopštenjem.

- Snimci sa sigurnosnih kamera pokazali su da je ubica nonšalantno, nakon krvavog pira izašao iz zgrade i udaljio se u nepoznatom pravcu, dodaje sagovornik.

Autor: A.A.