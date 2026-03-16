PRVI SLIKE SA LICA MESTA! Ovde se dogodilo jezivo ubisto, ubica u bekstru! (FOTO)

PRVI SLIKE SA LICA MESTA! Ovde se dogodilo jezivo ubisto, ubica u bekstru!

Jezivo ubistvo dogodilo se danas u širem centru Čačka u Ulici Dragomira Minića, kada je muškarac ubio drugog, potom pobegao sa lica mesta.

Prema prvim informacijama, u toku je potraga za osumnjičenim za ovo jezivo ubistvo, čiji identitet za sada nije poznat javnosti.

- Samo smo odjednom čuli policiju, Hitnu pomoć a onda su nam rekli da je u zgradi došlo do ubistva. Ne znamo tačno o čemu se radi, načuli smo samo da su u pitanju ljudi koji su od ranije poznati policiji. Do ubistva je došlo oko pola 1, nismo čuli pucanj - kaže za RINU jedna od uznemirenih stanarki.

Na licu mesta su nadležne ekipe koje vrše uviđaj, a MUP Čačak se još uvek nije oglasio zvaničnim saopštenjem.

- Snimci sa sigurnosnih kamera pokazali su da je ubica nonšalantno, nakon krvavog pira izašao iz zgrade i udaljio se u nepoznatom pravcu - dodaje sagovornik.

