Šokantni detalji ubistva u Čačku: Otkriveno ko je žrtva krvavog pira sa čekićem

Muškarac N. K. (58) ubijen je jutros oko 13 sati u stambenoj zgradi u Ulici Dragomira Minića u Čačku kada mu je napadač, kako se sumnja, tupim predmetom, najverovatnije čekićem, naneo smrtonosne povrede.

Prema prvim informacijama, osumnjičeni za ubistvo i žrtva su od ranije u sukobu.

Napadač je pobegao sa lica mesta i policija intenzivno traga za njim.

- Samo smo odjednom čuli policiju, Hitnu pomoć a onda su nam rekli da je u zgradi došlo do ubistva. Ne znamo tačno o čemu se radi, načuli smo samo da su u pitanju ljudi koji su od ranije poznati policiji. Do ubistva je došlo oko pola jedan, nismo čuli pucanj. Snimci sa sigurnosnih kamera pokazali su da je ubica nonšalantno, nakon krvavog pira izašao iz zgrade i udaljio se u nepoznatom pravcu - ispričali su meštani.

Prema nezvaničnim saznanjima Telegrafa, N. K. odranije je poznat policiji jer je hapšen zbog različitih krivičnih dela povezanih sa prevarama.

Autor: Marija Radić