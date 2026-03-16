Šokantni detalji ubistva u Čačku: Otkriveno ko je žrtva krvavog pira sa čekićem

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs

Muškarac N. K. (58) ubijen je jutros oko 13 sati u stambenoj zgradi u Ulici Dragomira Minića u Čačku kada mu je napadač, kako se sumnja, tupim predmetom, najverovatnije čekićem, naneo smrtonosne povrede.

Prema prvim informacijama, osumnjičeni za ubistvo i žrtva su od ranije u sukobu.

Napadač je pobegao sa lica mesta i policija intenzivno traga za njim.

- Samo smo odjednom čuli policiju, Hitnu pomoć a onda su nam rekli da je u zgradi došlo do ubistva. Ne znamo tačno o čemu se radi, načuli smo samo da su u pitanju ljudi koji su od ranije poznati policiji. Do ubistva je došlo oko pola jedan, nismo čuli pucanj. Snimci sa sigurnosnih kamera pokazali su da je ubica nonšalantno, nakon krvavog pira izašao iz zgrade i udaljio se u nepoznatom pravcu - ispričali su meštani.

Prema nezvaničnim saznanjima Telegrafa, N. K. odranije je poznat policiji jer je hapšen zbog različitih krivičnih dela povezanih sa prevarama.

pročitajte još

SUDAR MOTORA I KAMIONA KOD VLADIMIRACA: Motociklista (65) završio u bolnici, meštani u strahu nakon niza tragedija

Autor: Marija Radić

POVEZANE VESTI

Hronika

UBIJEN ČEKIĆEM, TELO PRONAĐENO U LUKSUZNOJ ZGRADI Novi detalji ubistva u Čačku: Policija traga za napadačem

Hronika

Horor u Čačku! Ubijen muškarac u ovoj stambenoj zgradi, ubica nakon krvavog pira pobegao, policija na nogama

Hronika

UŽASNW SCENE U ZRENJANINU Muškarac naneo sebi povrede ispred lokala, reagovali policija i Hitna pomoć (FOTO)

Hronika

JEZIVI DETALJI NAPADA U NIŠU: Muškarcu naprsla lobanja od udarca čekićem!

Hronika

POŽAR U ČAČKU: Iz stana kulja vatra i dim, vatrogasci na licu mesta! (VIDEO)

Hronika

PRVI SLIKE SA LICA MESTA! Ovde se dogodilo jezivo ubisto, ubica u bekstru! (FOTO)