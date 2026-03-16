UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA UBISTVO U ČAČKU: Sačekao Nenada u zgradi, pa mu PRESUDIO ČEKIĆEM

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE, pink.rs ||

U ulici Dragomira Minića u Čačku, večeras je uhapšen muškarac za koga se sumnja da je usmrtio Nenada K. (57).

Mladić u gradu poznat pod nadimkom Dule Crta, mirno se predao policiji, a prilikom hapšenja on je negirao ubistvo, naveo je izvor Kurira.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je napadač došao do vrata njegovog stana, gde je nakon kratke rasprave došlo do brutalnog napada.

Kako se nezvanično saznaje, osumnjičeni je žrtvu navodno usmrtio zadavši joj više udaraca čekićem. Nakon zločina je pobegao, a policija je tragala više sati za njim. 

Prema dostupnim informacijama, Nenad K. je odranije bio poznat policiji i imao je obiman kriminalni dosije. Teretio se za različite nezakonite aktivnosti, među kojima su zelenašenje, preprodaja kradenih automobila, kao i prevare.

Istražitelji trenutno razmatraju mogućnost da je motiv ubistva povezan sa neraščišćenim poslovnim odnosima ili ranijim sukobima između žrtve i osumnjičenog, ali za sada nema zvanične potvrde o tome.

BALKANSKI KARTEL DRŽI KLJUČ ZA ULAZAK KOKAINA U EVROPU: Jedna stvar im donosi kontrolu u švercu

