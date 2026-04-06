HOROR U SREMU! Huligani upali na teren i počeli da biju trenere i igrače

Prava drama odigrala se na utakmici između FK Sloboda Donji Tovarnik i ekipe iz Veternika, kada su navijači gostujućeg tima upali na teren i fizički napali igrače i stručni štab domaćina!

Utakmica, koja je trebalo da bude sportski događaj, pretvorila se u potpuni haos, a fudbal je pao u drugi plan.

Prema navodima iz kluba, u jednom trenutku došlo je do upada huligana iz Veternika na teren, nakon čega je usledio napad na domaće igrače.

Tokom incidenta povređeni su predstavnik kluba, pomoćni trener i nekoliko fudbalera, dok su napadači koristili i razne predmete, čime je dodatno ugrožena bezbednost svih prisutnih.

– Dešavanja van terena potpuno su zasenila utakmicu. Huligani su upali na teren i napali naše igrače i stručni štab. Povređeno je više ljudi, a korišćeni su i predmeti. Očekujemo reakciju nadležnih – rekao je šef stručnog štaba Slobode, Zdravko Trivković.

Iz FK Sloboda poručuju da najoštrije osuđuju nasilje i traže hitnu reakciju nadležnih institucija, od Fudbalski savez Srbije do Fudbalski savez Vojvodine.

Ovaj incident još jednom je otvorio pitanje bezbednosti na niželigaškim utakmicama, gde se sve češće dešavaju slični ispadi.

Jasno je da ovakve scene nemaju nikakve veze sa sportom i da predstavljaju ozbiljan problem koji zahteva hitnu reakciju.

Autor: A.A.