AKTUELNO

Hronika

'PALE' 4 OSOBE! Razbijena grupa za poreske prevare: Budžet Srbije oštećen za više od 549 miliona dinara (VIDEO+FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijski službenici Policijske uprave u Zrenjaninu, u saradnji sa pripadnicima poreske policije, uhapsili su četiri osobe, dok se za još jednom osobom traga, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost i poreska utaja u saizvršilaštvu.

Uhapšeni su B. E. (1980), G. E. (1989), M. G. (2002) i M. P. (1990), svi iz okoline Zrenjanina, za koje se sumnja da su, pod faktičkim rukovođenjem B. E., osnovali više povezanih privrednih društava koja su imala fiktivni međusobni promet, na osnovu čega su neosnovano koristili povraćaj PDV i izbegli plaćanje poreskih obaveza.

Video: MUP Srbije

Na taj način, kako se sumnja, oštetili su budžet Republike Srbije za 549.759.042 dinara i za sebe pribavili protivpravnu imovinsku korist.

Foto: MUP Srbije

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

Foto: MUP Srbije

Autor: D.Bošković

#4 osobe

#Hapšenje

#PORESKE PREVARE

#grupa

