TAMARA ZVICER PONOVO U CENTRU SKANDALA, POLICIJA HITNO REAGOVALA ZBOG NJE: Najsavremenijim kamerama prat svaki korak u naselju Kavač?

Supruga odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera godinama nezakonito nadzire kotorsko naselje


Uprava policije Crne Gore javno je pozvala Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) da skinu sve nezakonito postavljene kamere, pa i one u naselju Kavač, koje su, kako tvrde, u vlasništvu Tamare Zvicer, supruge odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera.

U saopštenju Uprave policije navodi se i da su od decembra 2023. više puta zvanično ukazivali ovoj Agenciji da Zvicer nezakonito nadzire puteve u naselje Kavač u Kotoru.

- Uprava policije poziva Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) da, u okviru svojih zakonom propisanih nadležnosti, preduzme mere na teritoriji cele Crne Gore - uklanjanje nadzornih kamera koje vrše snimanje javnih površina i time dodatno doprinese podizanju kolektivne bezbednosti. Podsećamo i na činjenicu da se krivično delo može izvršiti kako činjenjem, tako i nečinjenjem, odnosno propuštanjem izvršenja službene radnje - navodi se u saopštenju crnogorske policije.

Kako se dodaje, zaštita podataka o ličnosti mora da se primenjuje dosledno i jednako u svim slučajevima, a ne selektivno, "uključujući i one slučajeve na koje je Uprava policije ukazivala u prethodnom periodu", aludirajući na suprugu odbeglog vođe kavačkog klana.

- S tim u vezi ističemo da je Odeljenje bezbjednosti Kotor od 2023. godine do danas, u više navrata - tačnije 25.12.2023., 10.03.2025. i 27.03.2026. godine - zvaničnim putem upućivalo dopise AZLP-u, ukazujući na konkretan slučaj nezakonitog video nadzora u naselju Kavač, koji je postavilo fizičko lice T.Z. - navodi se u saopštenju policije.

Kako se dodaje, u dostavljenim obraćanjima Agenciji, detaljno je ukazano da konkretni video nadzor instaliran na objektu u vlasništvu Tamare Zvicer funkcioniše na način da kamere pokrivaju prostor pod uglom od 360 stepeni, uključujući i javne površine, konkretno put koji je javno dobro i na taj način "nesporno dolazi do kršenja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti".

- Uprkos jasno dokumentovanim činjenicama i ukazivanju na povrede zakona, AZLP je na navedena obraćanja odgovorila samo jednom, i to 17.04.2024. godine, kada je zauzela stav da nije nadležna da postupa u slučajevima kada fizička lica vrše video nadzor za sopstvene potrebe, upućujući na druge mehanizme zaštite, uključujući mogućnost pokretanja privatne tužbe za krivično delo neovlašćeno fotografisanje i snimanje, uprkos tome što je jasno da je prekršen Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i činjenici da je Agencija dužna da shodno ovom Zakonu vrši nadzor koji sprovode lica zaposlena u Agenciji a koja lica su ovlašćena za obavljanje poslova nadzora - navodi se iz Uprave policije i dodaje da je jasno da je izostala adekvatna reakcija Agencije i da zbog toga ponovo pozivaju AZLP da preduzme mere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju uklanjanja nezakonito postavljenih sistema video nadzora.

- Takođe, podsećamo da nepostupanje u ovakvim slučajevima može imati i bezbednosne implikacije, imajući u vidu mogućnost zloupotrebe ovakvih sistema za sprovođenje kontranadzora nad aktivnostima organa za sprovođenje zakona, čime se potencijalno ugrožava efikasnost njihovog djelovanja - zaključuje se u saopštenju policije.

Radoje Zvicer, podsetimo, nalazi se u bekstvu od 2021. kada je poslednji put viđen u Kotoru, dok njegova supruga sa decom živi u luksuznoj vili u naselju Kavač.

Vila vredena milione, podsetimo, 10. feburara bila je na udaru policije koja je toga dana ušla u kuću pod punom opremom i detaljno je pretresla. Na snimku koji je objavljen, vidi se kako specijalci sa šlemovima, naoružani dugim cevima uleću u kuću. Pretres je trajao satima, a na snimcima se još tada videlo da je objekat u potpunosti pokriven kamerama, opasan visokim betonskim zidovima koji na vrhu imaju bodljikavu žicu.

Inače, Tamara Zvicer javnosti je postala poznata pošto je u javnost isplivao snimak na kom se vidi kako je s pištoljem u rukama pojurila napadače koji su pokušali da joj ubiju supruga 2020. u Kijevu u Ukrajini. Muža je tada, kako se spekulisalo, spasila sigurne smrti.

Radoje Zvicer, podsetimo, važi za vođu kavačkog klana, koji je od 2014. u krvavom ratu sa škaljarskim klanom. Kriminalni obračuni do sada su odneli više od 80 života.

POVEZANE VESTI

Hronika

ISPLIVALI DETALJI IZ ŽIVOTA PRVE DAME PODZEMLJA: Tamara varala Zvicera sa šefom obezbeđenja, pa mu spasila život!

Hronika

TAMARI ZVICER ODUZET SKUPOCENI DŽIP Žena odbeglog vođe 'kavačkog klana' ostala bez kola zbog Interpola

Hronika

Uhapšena ćerka Radoja Zvicera: Evo zbog čega joj je policija stavila lisice na ruke

Hronika

KAVČANIN IZRUČEN CRNOJ GORI! Bio je desna ruka Zviceru, sumnja se da je učesvovao u 'stvaranje kriminalne organizacije i trgovine narkoticima'

Hronika

STEŽE SE OBRUČ OKO ZVICERA? VOĐA KAVAČKOG KLANA MOŽE BITI BILO GDE: Od Crne Gore, Austrije, Južne Amerike do Dubaija! (FOTO)

Hronika

OVO JE ĆERKA RADOJA ZVICERA: Dok joj oca 'JURI POLICIJA' Iva sa majkom objavljuje fotke i DIVLJA PO KOTORU (FOTO)