POGLEDAJTE SNIMAK POTERE U NOVOM SADU, MUŠKARAC POD PRETNJOM PIŠTOLJEM OTEO VOZILO Policija na više lokacija (VIDEO)

Nakon krađe automobila, policija blokirala izlaze iz Novog Sada i rasporedila snage na više lokacija u potrazi za osumnjičenim.

Policija u Novom Sadu pokrenula je veliku akciju nakon što je jedan muškarac navodno ukrao automobil sa ulice, preteći vlasniku pištoljem, a potom pobegao.

Osumnjičeni se navodno kreće iz pravca Novog Sada ka Šajkašu, a policija je blokirala pojedine izlaze iz grada.

Kako se vidi na snimcima, policija je raspoređena na više lokacija i u toku je potraga za osumnjičenim, koji je prethodno ukrao vozilo i pobegao.

Kako se saznaje, osumnjičeni muškarac je odranije poznat policiji i bio je praćen, a onda je počeo da beži kako bi, prema nezvaničnim informacijama, izbegao hapšenje.

Autor: S.M.