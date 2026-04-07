Horor u Zemunu! Muškarac (42) izboden dok je šetao ulicom

U Zemunu je juče nepoznato lice na ulici nožem izbolo G.L. (42). Prema prvim informacijama, G.L. šetao je ulicom tokom dana, kada ga je iz čista mira napao muškarac kog ne poznaje.

Po prijemu u bolnicu, žrtvi su konstatovane teške ubodne rane od noža u predelu grudnog koša i trenutno je pod nadzorom lekara, kako prenosi Alo.

Istraga je u toku,a za sada nisu poznate okolnosti koje su dovele do ovog incidenta, kao ni identitet napadača.

Podsetimo, pre samo nekoliko dana dogodio se zastrašujući napad na ženu K. T. (47), kada joj je u Humskoj ulici u Beogradu prišao muškarac kojeg ne poznaje i izbo je po telu i grudima. Ubrzo posle toga osumnjičeni je uhapšen.

