Pucnjava u Kelnu: Muškarac ranjen dok je sedeo u automobilu, pogođen automatskom puškom

Izvor: Telegraf.rs/Fenix, Foto: Tanjug AP/Boris Roessler ||

U Kelnu je tokom noći sa subote na nedelju došlo do ozbiljnog oružanog incidenta u kojem je teško ranjen 36-godišnji muškarac. Prema prvim informacijama policije, muškarac je sedeo u automobilu parkiranom u ulici "Fellmühlenweg", kada je na njegovo vozilo otvorena vatra.

Više hitaca probilo je vetrobransko staklo automobila i pogodilo muškarca. Fotografije sa mesta događaja, koje su se pojavile u medijima, prikazuju najmanje osam rupa od metaka na vetrobranskom staklu.

Povređeni je sa teškim prostrelnim i drugim ranama prevezen u bolnicu, a o njegovom trenutnom zdravstvenom stanju policija zasad nije iznela dodatne detalje.

Nadležne službe za sada nisu objavile informacije o mogućim motivima napada. Prema navodima nemačkog Bilda, kao oružje je navodno korišćena automatska puška.

Policija je saopštila da uviđaj još nije završen. Na mestu događaja angažovane su brojne policijske snage, uključujući i službenog psa za pretragu terena.

Više informacija o slučaju očekuje se tokom dana, kada bi policija trebalo da objavi nove službene detalje o toku istrage.

Dve osobe poginule, jedna teško povređena: Stravična nesreća kod Umčara, automobil potpuno smrskan

Autor: Marija Radić

#Automobil

#Keln

#Muškarac

#Pucnjava

#Ranjavanje

