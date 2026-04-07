POLICIJA SPREČILA TRAGEDIJU U OBRENOVCU! Pomahnitali muškarac nožem nasrnuo na ženu i muškarca, naneo im povrede!

Osumnjičenom preti višegodišnja robija za pokušaj ubistva i nanošenje teških povreda.

Obrenovačka policija sprečila je danas nezapamćenu tragediju u centru grada, nakon što je pomahnitali muškarac nožem nasrnuo na ženu i muškarca, nanovši im telesne povrede.

Do napada je došlo usred dana kada je osumnjičeni, iz za sada nepoznatih razloga, nasrnuo na par koji se nalazio u centru Obrenovca. Prema najnovijim informacijama, napadač nije poštedeo ni muškarca koji je bio sa ženom, već je oboje izbo hladnim oružjem pred zgroženim prolaznicima.

Samo zahvaljujući činjenici da je policijska patrola bila u neposrednoj blizini, izbegnut je najcrnji scenario. Policajci su odmah intervenisali, bacili se na napadača i uspeli da mu otmu nož pre nego što je povrede učinio fatalnim.

"Prizor je bio jeziv, dvoje ljudi je ležalo na zemlji, a on je i dalje krenuo ka njima. Srećom, policija je reagovala bukvalno u sekundi. Da nisu bili tako brzi, danas bismo pričali o mrtvima," navodi izvor sa lica mesta.

Obe osobe su kolima Hitne pomoći prevezene u bolnicu. Stepen njihovih povreda se još uvek utvrđuje, ali su prema prvim prognozama van životne opasnosti.

Odmah je uhapšen i sproveden u policijsku stanicu.

Mesto zločina je obezbeđeno, a forenzičari prikupljaju dokaze koji će biti prosleđeni nadležnom tužilaštvu.

Centar Obrenovca je nakon incidenta bio pod opsadom policije, a motiv ovog dvostrukog napada biće utvrđen daljom istragom.

Autor: Jovana Nerić