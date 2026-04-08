Ubio čoveka i ukrao mu auto: Muškarac koji je poginuo kod Surčina pre udesa izvršio ZLOČIN, OVO su detalji

Muškarac N.R. (30) koji je noćas oko 2 sata poginuo u Surčinu u saobraćajnoj nesreći, osumnjičen je da je neposredno pre udesa izvršio stravičan zločin. Naime, sumnja se da je ubio čoveka (68) u njegovoj porodičnoj kući, a potom ukrao njegov auto "opel vektru" i njome se zakucao u krst!

Zločin se dogodio u Surčinu, a osumnjičeni muškarac je došao kod žrtve kući, ubio je, a potom ukrao njeno vozilo i njome izvršio samoubistvo.

Saobraćajna nesreća se dogodila u naselju Petrovčić, u opštini Surčin, u 2 sata ujutru.

Tom prilikom, vozilo je sletelo sa kolovoza i silovito udarilo u betonski krst koji se nalazio pored puta. Od zadobijenih povreda, muškarac je preminuo na licu mesta.

- Lekarska ekipa Hitne pomoći je vrlo brzo izašla na lice mesta, međutim mogla je samo da konstatuje smrt. Nažalost, stradao je jedan mlad muškarac, oko 30 godina, tako da, nažalost, ovog puta nismo mogli ništa da učinimo za njega - rekla je za Javni servis doktorka Gordana Pavlović.

Autor: Marija Radić