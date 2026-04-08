Određen PRITVOR osumnjičenom za nesreću u Novom Sadu: U sudaru automobila pao semafor, POGINUO PEŠAK

Viši sud u Novom Sadu odredio je pritvor do 30 dana M. T. iz tog grada, osumnjičenom da je 6. aprila izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je jedna osoba poginula, a druga povređena.

Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke, rečeno je za Tanjug u tom sudu.

Osumnjičeni je prethodno saslušan u tužilaštvu na okolnosti krivičnog dela za koje se tereti, odnosno krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja u vezi sa krivičnim delom ugrožavanje javnog saobraćaja, za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od pet do 15 godina, saopšteno je ranije iz Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

U toku do sada preduzetih radnji, kako je navedeno u saopštenju, izvršen je uviđaj na licu mesta saobraćajne nezgode, izuzeti su svi tragovi i materijalni dokazi, kao i snimci sa nadzornih kamera sa lica mesta i izdate naredbe za relevantna veštačenja.

Saobraćajna nesreća se dogodila 6. aprila oko 22.10 časova, na raskrsnici Bulevara oslobođenja i Bulevara cara Lazara, a život je izgubio pešak M. M, dok je S. K. zadobio lake telesne povrede.

Prema poznatim informacijama, došlo je do do sudara dva automobila, nakon čega je jedan izleteo na kolovoz i udario u semafor, koji je pao na dvojicu pešaka.

