Teška nesreća u Novom Pazaru: Čovek leži na u lokvi krvi na putu

U novopazarskom naselju Selakovac danas oko 14 sati dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je motociklista zadobio ozbiljne telesne povrede, potvrđeno je iz izvora sa terena.

Prema izjavama očevidaca, do sudara je došlo na delu puta gde se vrši skretanje u sporednu ulicu, kada je, pod još neutvrđenim okolnostima, motocikl udario u automobil. Silina udara bila je takva da je motocikl završio pored puta, dok su delovi vozila bili rasuti po kolovozu, piše Sandžak danas.

Na mjestu nesreće zatečeni su dramatični prizori – na asfaltu je ostala vidljiva krv, a okupljeni građani svedočili su trenutku neposredno nakon sudara, pokušavajući pomoći povređenom vozaču do dolaska hitne pomoći. Motociklista je, prema dostupnim informacijama, u trenutku nesreće nosio zaštitnu kacigu, ali je uprkos tome zadobio teške povrede. Hitno je prevezen u Opštu bolnicu Novi Pazar, gde mu je ukazana medicinska pomoć.

Policija je brzo reagovala i obavila uviđaj, a saobraćaj na ovoj deonici bio je privremeno usporen i otežan. Nadležni organi rade na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ove nesreće.

Autor: S.M.