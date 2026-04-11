UZNEMIRUJUĆI SNIMAK NESREĆE U KOJOJ JE POGINULA DEVOJČICA IZ NOVOG PAZARA: Objavljen trenutak kada ju je 'golf' udario dok je bila na trotinetu (VIDEO)

Snimak saobraćajne nesreće u Novom Pazaru kada je stradala devojčica Meleka R. (16) je jeziv, a kako se može videti vozač automobila marke "golf" S. M. (24), krećući se velikom brzinom, pokušava da pretekne beli kombi i to preko pune linije, nakon čega direktno udara u trotinet na kom su bile tinejdžerke!

Na društvenim mrežama objavljen je uznemirujući snimak koji prikazuje stravičnu nesreću u kojoj je život izgubila devojčica.

- U tom kobnom trenutku dolazi do direktnog sudara sa električnim trotinetom na kojem su se nalazile dve maloletne devojčice. Od siline udarca, vozilo udara u trotinet i obara devojčice na kolovoz. Jedna od njih je odletela nekoliko metara - kaže izvor.

Prema informacijama iz istrage, nesreća se dogodila kada je došlo do sudara putničkog vozila marke "folksvagen golf", kojim je upravljala S. M. (24), i električnog trotineta na kojem su se nalazile dve maloletne devojčice.

Obe devojčice su tom prilikom zadobile povrede i hitno su prevezene u zdravstvenu ustanovu. Uprkos naporima lekara, Meleka R. (16) preminula je na putu do bolnice, dok je druga devojčica zadobila povrede.

Saibraćajna nesreća u Novom Pazaru! pic.twitter.com/pmzdEzVHhB — Sandzak Danas (@DanasSandz9154) 11. април 2026.

- Snimak je zaista potresan. Jasno se vidi da je vozač golfa započela preticanje na mestu gde je to strogo zabranjeno. Brzina je bila velika, a bilo je nemoguće da se spreči - navodi izvor blizak istrazi.

Drugi sagovornik dodaje da je sve trajalo svega nekoliko sekundi.

- Devojčice nisu imale nikakvu šansu da izbegnu udar. Vozač je praktično naleteo na njih. Ovo je velika tragedija koja je potresla ceo grad.

Policija je obavila uviđaj, a protiv vozača će, kako se očekuje, biti pokrenut krivični postupak zbog teškog dela protiv bezbednosti saobraćaja.

pročitajte još Drama na Savi u Beogradu: Rečna policija spasila dete i muškarca nakon prevrtanja čamca

Autor: Marija Radić