AUTO SLETEO S PUTA I ISPREVRTAO SE NA PUTU KRAGUJEVAC-JAGODINA: Vozača iz smrskanog vozila izvlačili vatrogasci-spasioci (FOTO)

U saobraćajnoj nezgodi na starom putu Kragujevac - Jagodina jedna osoba je povređena. To lice su iz prevrnutog i smrskanog vozila izvukli vatrogasci-spasioci.
Operativni centar Uprave za vanredne situacije MUP-a u Kragujevcu je dobio dojavu jutros u 8:36sati da je na putu prema naselju Medna došlo do saobraćajne nezgode.
Na mesto udesa odmah su izašli pripadnici Vatrogasno spasilačke brigade Kragujevac, koji su ustanovili da se u automobilu nalazi jedna osoba.
Brzom i efikasnom intervencijom vatrogasaca spasilaca, uz upotrebu specijalnih alata i tehnika, povređeni je izvučen iz smrskanog vozila i predat ekipi Hitne pomoći, koja je zbrinula povređenog.
Iz Uprave za vanredne situacije MUP-a apeluju na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise.
Autor: A.A.