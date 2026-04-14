AKTUELNO

Hronika

OTKRIVAMO! Evo ko je ranjeni Srbin u Barseloni

Izvor: Srbija danas, Foto: Tanjug AP/Alvaro Barrientos, Joan Mateu ||

Muškarac, navodno povezan sa škaljarskim klanom, teško je ranjen u pucnjavi u Barseloni, a policija traga za napadačima.

U pucnjavi koja se danas dogodila u Barseloni navodno je teško ranjen, navodni pripadnik škaljarskog klana koji se godinama nalazi u bekstvu, piše portal Dan pozivajući se na nezvanična saznanja iz više izvora.

Podsetimo, u muškarca, za kojeg su španski mediji pisali da je srpskog porekla, ispaljeno je pet hitaca, a najmanje dva su ga pogodila.

Španski mediji pišu da ovaj napad može biti povezan sa nastavkom sukoba klanova sa Balkana, podsjećajući da je u toj državi i pre manje od godinu dana policija vodila istrage povodom ubistava i napada koja se povezuju sa pomenutim kriminalnim grupama kada su mete bili pripadnici kavačkog i škaljarskog klana.

Podsetimo, muškarac je izrešetan danas nešto pre 16 časova po lokalnom vremenu, kod jednog ugostiteljskog objekta, a policija traga za najmanje dva napadača. Žrtva je nakon napada ostala da leži krvava na ulici i prebačena je u bolnicu u kritičnom stanju.

Kako su pisali španski mediji, sve se odigralo u blizini terase poznatog bara, na adresi Paseig del Taulat broj 281, u okrugu Sant Marti, blizu vrtova Diagonal Mar.

Autor: D.Bošković

