UHAPŠEN PAR ZBOG PREBIJANJA U CENTRU BEOGRADA! Detalji brutalnosti ispred TC - Muškarac može da ostane BEZ OKA nakon napada MAKAZAMA

35-godišnji muškarac zadobio je teške povrede oka u napadu ispred TC "Rajićeva", nakon čega je policija uhapsila Jelenu Č. (28) i njenog partnera Uroša I. (36) zbog sumnje da su učestvovali u incidentu.

Beogradska policija, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva, uhapsila je muškarca i ženu osumnjičene za brutalni napad koji se dogodio ispred TC "Rajićeva", u kojem je 35-godišnji muškarac zadobio teške telesne povrede.

Incident se dogodio u subotu, nakon verbalne rasprave koja je ubrzo prerasla u fizički obračun. Sve je počelo, kako se sumnja, svađom oko devojke, nakon čega je situacija eskalirala i završila nasiljem na ulici u centru Beograda.

Povređeni muškarac, inače ruski državljanin, je u napadu zadobio teške povrede, uključujući ozbiljnu povredu oka, zbog čega je odmah hitno hospitalizovan. Lekari su mu konstatovali teške telesne povrede, a njegovo zdravstveno stanje se i dalje prati.

Makazama na Rusa

Policija je nakon sprovedene istrage uhapsila Jelenu Č. (28) i njenog partnera Uroša I. (36), za koje se sumnja da su učestvovali u napadu. Prema nezvaničnim saznanjima iz istrage, žrtva je najpre fizički napadnuta, a potom je, kako se sumnja, korišćen i oštar predmet – makaze, nakon čega je muškarac zadobio tešku povredu oka.

Ljubomora i svađa oko devojke

Iako se u početku spekulisalo o više mogućih motiva, izvori bliski istrazi navode da je okidač za sukob bila ljubomora i svađa oko devojke, ali se i dalje proverava da li je u pitanju raniji nesporazum ili trenutna situacija koja je izmakla kontroli.

Osumnjičenima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u okviru kog će biti saslušani u nadležnom tužilaštvu. Prema kvalifikaciji dela, Jelena Č. se tereti za nanošenje teških telesnih povreda, dok se Uroš I. tereti za nasilničko ponašanje.

Istraga je u toku, a očekuje se i iskaz oštećenog čim njegovo zdravstveno stanje to dozvoli, što bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog brutalnog incidenta u srcu beogradske pešačke zone.

Autor: D.Bošković