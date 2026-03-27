Od posledica prebijanja ostao bez oka: Detalji stravičnog nasilja u Beogradu

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs

Pripadnici beogradske policije uhapsili su u četvrtak M. K. (31) zbog sumnje da je brutalno pretukao S. P. u naselju Voždovac, nanevši mu trajne i teške telesne povrede.

Napad se dogodio početkom decembra 2025. godine u Ulici Ignjata Joba. Prema nezvaničnim informacijama, M. K. je zajedno sa još dva saučesnika presreo žrtvu, nakon čega je usledilo zversko batinanje.

Osumnjičeni je prvo koristio palicu kojom je mladića udarao u glavu, a potom je na pesnicu stavio "bokser" i nastavio sa udarcima.

Povrede koje je S. P. zadobio opisane su kao jezive. Usled siline udaraca metalnim predmetom direktno u lice, mladić je zadobio teške povrede oka, zbog kojih je, uprkos naporima lekara, potpuno oslepeo na jedno oko.

Po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičenom M. K. je određeno zadržavanje do 48 sati. On će dobiti krivičnu prijavu "Teške telesne povrede". Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu, a policija nastavlja rad na identifikaciji i pronalasku preostala dva lica koja su učestvovala u ovom incidentu.

Užas u Zemunu: Muškarac ušao sa devojčicom u lift, pa je polno uznemiravao

Autor: Marija Radić

