TROSTRUKI UBICA NE MOŽE DA SE VADI NA LUDILO: Džonić pokušao da izbegne suđenje sa ženom kojoj je ubio celu porodicu, ali nije uspeo!

U Višem sudu u Nišu u utorak je održano pripremno ročište po tužbi Stojanke Đokić kojoj je rođak Goran Džonić 26. septembra 2021. godine ubio sina Gorana, snaju Gordanu i unuku Lidiju.

U Višem sudu u Nišu u utorak je održano pripremno ročište po tužbi Stojanke Đokić kojoj je rođak Goran Džonić 26. septembra 2021. godine ubio sina Gorana, snaju Gordanu i unuku Lidiju.

Posle četiri odlaganja suđenja, u niški sud je juče stigla ekspertiza, a koja je pokazala da je pravosnažno osuđeni ubica duševno zdrav i sposoban da da svoj iskaz na glavnom pretresu.

Džonić je u svim ranijim slučajevima isticao da nije sposoban da prisustvuje ovom suđenju zbog stresa i preterane uznemirenosti, a tvrdio je i da je neuračunljiv.

- Psihijatrijsko veštačenje je pokazalo da Džonić ne boluje od trajne duševne bolesti ili poremećaja koje bi ga učinilo nesposobnim da učestvuje u sudskom postupku. Zakazan je nastavak suđenja kada će biti saslušan Džonić i Stojanka Đokić - rečeno nam je u advokatskoj kancelariji Ristić koja zastupa Đokićevu.

Suđenje Goranu Džoniću (60) po tužbi Stojanke Đokić iz Moravca koja je pokrenula parnični postupak za naknadu štete zbog ubistva njenog sina Gorana (57), snaje Gordane (56) i unuke Lidije Đokić (26) iz Aleksinca će biti održano početkom seprtembra kada bi Džonić ponovo trebalo da svedoči.

On je, podsetimo, iz automobila Gorana Đokića oteo oko 43.000 evra, a na tu cifru naknada štete bi iznosila još 7,5 miliona dinara koliko se potražuje.

Podsetimo, Goran Džonić, inače vatrogasac u penziji, osuđen je na doživotnu kaznu zatvora zbog trostrukog ubistva svojih rođaka u aleksinačkom selu Moravac.

POVEZANE VESTI

Hronika

PONOVO ODLOŽENO SUĐENJE TROSTRUKOM UBICI! Baka Stojanka tužila krvnika koji joj je ubio porodicu, on se VADI NA LUDILO! (FOTO)

Hronika

TUŽI DŽONIĆA ZA ODŠTETU OD 7,5 MILIONA DINARA, ON TVRDI DA JE NEURAČUNLJIV: Stojanka Đokić traži naknadu štete zbog smrti sina, snaje i unuke

Hronika

MONSTRUMU GORANU DŽONIĆU OPET ODLOŽENO SUĐENJE! Baka Stojanka pre pet godina izgubila porodicu: I ovoga puta razlog odlaganja bio je - veštak!

Hronika

Roditelji dečaka koji je u Niškoj Banji ubio vršnjaka negirali krivicu

Hronika

SUĐENJE ZA UBISTVO UROŠA STEFANOVIĆA NA NOVOSADSKOJ DETELINARI! Optuženi negirali krivicu - jeziva sačekuša koja je potresla 'srpsku Atinu'!

Hronika

TVRDIO JE DA NIJE UBIO SVOJU SUPRUGU, ALI JE ODBIO DA ODGOVARA NA PITANJA TUŽILAŠTVA! Sutra početak ponovljenog suđenja Zoranu Marjanoviću