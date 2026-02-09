Roditelji dečaka koji je u Niškoj Banji ubio vršnjaka negirali krivicu

U Višem sudu u Nišu danas je završeno pripremno ročište pred početak suđenja M. M. i M. M, roditeljima 13-godišnjeg dečaka koji je ubio svog vršnjaka 2023. godine u Niškoj Banji.

Početak suđenja u delu koji je otvoren za javnost je zakazan za 9. mart, kada bi okrivljeni trebalo detaljno da iznesu odbranu.

Na današnjem pripremnom ročištu stranke u postupku su iznele uvodna izlaganja, dok su okrivljeni kratko negirali krivicu.

Pripremno ročište je bilo zatvoreno za javnost, dok je tužilaštvo predložilo da tokom celog suđenja javnost bude isključena, o čemu će odlučiti sudsko veće do narednog suđenja.

Sa druge strane punomoćnik oštećenih, porodice Simić, čiji je sin ubijen, Saša Knežević je sudu predložio da suđenje bude otvoreno za javnost.

M. M. i M. M. su optuženi za izvršenje krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu i po jednog krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Dečak iz Niške Banje je svog drugara 5. oktobra 2023. godine nasmrt izbo nožem.

On je krivično neodgovoran jer u trenutku izvršenja krivičnog dela nije imao navršenih 14 godina.

Autor: D.Bošković