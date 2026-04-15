TRAGEDIJA KOD PEĆI Prevrnuo se traktor: Jedna osoba poginula

Jedna osoba je danas podlegla povredama u selu Poljane, u opštini Istok, nakon što se prevrnuo sa traktora.

O ovome je danas izvestila Koha, pozivajući se na potvrdu tzv kosovske policije.

Kako se navodi, nesreća se dogodila danas oko 11.20 časova.

Ova osoba je, kako se navodi, iz sela Leskovac u opštini Klina otišla traktorom u šumu, da skuplja drva, u pravcu sela Poljane u opštini Istok. Tada se, međutim, prevrnuo sa traktora.

Povređeni je potom zbrinut u Centru porodične medicine u Klini.

Ipak, podlegao je povredama, javlja Koha.

