TRAGEDIJA NA KANARSKIM OSTRVIMA! Prevrnuo se autobus: Jedna osoba poginula

Jedna osoba je poginula, a povređeno je 27, od čega troje teško, nakon što se danas prevrnuo turistički autobus na ostrvu La Gomera u Kanarskom arhipelagu u Španiji.

"Autobus je upao u provaliju", objavile su lokalne službe za hitne slučajeve na društvenim mrežama, dodajući da je "jedna osoba je poginula, a tri su teško povređene".

Fotografije koje su objavili spasioci pokazuju da se autobus prevrnuo na bok, nakon što se survao niz padinu planine pored puta.

Većina putnika bili su britanski državljani, objavila je agencija AP.

Povređeni su prebačeni u lokalnu bolnicu na ostrvu, saopštile su službe za hitne slučajeve.

Incident se dogodio na La Gomeri, jednom od osam ostrva koja čine španski arhipelag u Atlantskom okeanu kod zapadne obale Afrike.

La Gomera je među najmanjim Kanarskim ostrvima, sa strmim terenom okruženim vulkanskim planinama, gustom šumom i selima na liticama.

Ostrva, poznata po toplom vremenu tokom cele godine, popularna su turistička odredišta za mnoge Britance i Evropljane.

