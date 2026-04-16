STRAVIČAN NAPAD NA VOŽDOVCU: Vozač 'citroena' nožem izbo vozača autobusa, policija u poteri za njim

Stravičan incident dogodio se kasno sinoć u beogradskom naselju Braće Jerković, kada je nakon saobraćajnog karambola vozač automobila nožem napao i ranio radnika gradskog prevoza na liniji 18.

Raskrsnica Meštrovićeve i Ulice Braće Jerković sinoć je bila poprište brutalnog nasilja. Prema saznanjima, nakon sudara u kojem su učestvovala dva automobila i autobus, verbalni sukob vozača pretvorio se u krvavi pir, navodi Telegraf.rs.

Ubod nožem i bekstvo

Vozač putničkog vozila marke "citroen", nakon kraće tuče, potegao je nož i naneo povrede vozaču autobusa M. K. (44). Napadač je odmah potom seo u vozilo i pobegao sa lica mesta u nepoznatom pravcu.

Na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama vide se dva ozbiljno oštećena automobila i autobus na liniji 18.

Povređeni vozač GSP-a hitno je transportovan na VMA , gde mu je ukazana lekarska pomoć. Njegovo trenutno stanje još uvek nije zvanično potvrđeno.

Policija "češlja" teren

Jake policijske snage odmah su blokirale ovaj deo Voždovca. Prema nezvaničnim informacijama, policija već poseduje određene tragove koji vode do identiteta napadača.

"Prizor je bio strašan. Autobus je stajao poprečen, a oko njega gomila srče i slupani automobili. Čula se vika, a onda je taj čovek samo pobegao pre nego što je iko stigao da reaguje", navodi jedan od očevidaca sa društvenih mreža.

pročitajte još Saobraćajka u Sremčici: Muškarac teško povređen

Snimci sa lica mesta

Na mrežama su se munjevito proširile fotografije incidenta koje svedoče o jačini udesa koji je prethodio napadu. Građani su uznemireni zbog porasta nasilja u saobraćaju, a kolege povređenog M. K. traže strože kazne za napade na radnike javnog prevoza.

Potraga za vozačem "citroena" je u toku. Policija proverava snimke sa okolnih nadzornih kamera.

Autor: Marija Radić