NASTAVAK BORBE PROTIV KORUPCIJE: Šest osoba uhapšeno zbog falsifikovanja isprava, OVO su detalji

U nastavku akcije borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Jagodini, uhapsili su J. A. (1986) iz Beograda, T. M. (1969) iz Čačka, S. R. (1985) iz Bačke Topole, N. S. (1993) iz Pančeva i J. M. (1974) iz Niša, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo falsifikovanje isprave, kao i V. N. (1960) iz Čačka zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila isto krivično delo u pomaganju.

J. A. je, kako se sumnja, od decembra 2021. do sredine marta 2023. godine, nabavila lažne javne isprave, tj. Uverenja o stečenom visokom obrazovanju i Uverenja o položenim ispitima Ekonomskog fakulteta u Beogradu, na zahtev i za potrebe T. M., S. R., N. S. i J. M., a radi dalje upotrebe, iako one navedenu visokoškolsku ustanovu nikada nisu pohađale.

Sumnja se da je V. N. pomagala T. M. u izvršenju krivičnog dela.

J. A. je određeno zadržavanje do 48 časova i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena nadležnom tužilaštvu, dok su ostale osumnjičene, uz krivičnu prijavu, privedene tužiocu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije nastavljaju dalji rad na suzbijanju korupcije na teritoriji Republike Srbije.

ŠOK PREOKRET, IRAN PROGLASIO ORMUSKI MOREUZ 'POTPUNO OTVORENIM' Odmah se oglasio Tramp! Evo dokle će biti moguć slobodan prolaz (FOTO)

POVEZANE VESTI

Hronika

AKCIJA HAPŠENJA ZBOG KORUPCIJE U KRALJEVU: Oštetila kupce i banke za skoro 400 miliona, 'zaradila' više od 5

Hronika

NOVO HAPŠENJE U OKVIRU AKCIJE BORBE PROTIV KORUPCIJE! Uhapšen punomoćnik gradonačelnika Bora (FOTO+VIDEO)

Hronika

OŠTETILA EPS ZA MILION DINARA! Uhapšena žena iz Knića: Prisvojila novac koji joj je poveren u radu

Hronika

UHAPŠEN POSLOVOĐA IZ LESKOVCA: Sumnja se da je iz kase uzeo više od 1,4 miliona dinara

Hronika

NOVA HAPŠENJA! NASTAVLJA SE BORBA PROTIV KORUPCIJE: Pali službenik Uprave granične policije i šumar, evo za šta se terete

Hronika

POLICAJCU PONUDIO NOVAC DA MU NE PIŠE PREKRŠAJNI NALOG: Uhapšen muškarac iz Aleksandrovca zbog davanja mita