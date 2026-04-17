KRVAVA DRAMA NA VOŽDOVCU! Izbo vozača 'osamnaestice', pa napravio KARAMBOL: Od siline udarca bacio automobil na stajalište

Beogradska policija pokrenula je opsežnu potragu za vozačem sivog "sitroena" koji je sinoć, nakon brutalne svađe u saobraćaju u naselju Braće Jerković, nožem ranio vozača autobusa na liniji 18, a potom izazvao haos i pobegao!

Napad nožem usred noći

Sve je počelo oko 23.50 časova na raskrsnici Meštrovićeve ulice i Braće Jerković. Nakon verbalnog sukoba, pomahnitali napadač je potegao nož i M. K. (44), vozaču autobusa, naneo povrede u predelu ruke. Nesrećni čovek je hitno prevezen na VMA, gde su mu konstatovane povrede, nakon čega je pušten na kućno lečenje.

Jeziv karambol nakon napada

Drama se tu nije završila. U pokušaju da pobegne, vozač "sitroena" se pod punim gasom zakucao u parkirani "pasat". Svedoci kažu da je udarac bio toliko silovit da je težak automobil bukvalno uleteo u konstrukciju autobuske stanice!

"Ne znam kojom jačinom ga je udario kada je uspeo skroz da ga ubaci u kućicu na stajalištu. Iz parkiranog vozila su ispala i invalidska kolica, scene su bile uznemirujuće", priča jedan od očevidaca užasa.

Policija na nogama: Snimci otkrili sve?

Napadač je odmah nakon sudara uspeo da pobegne, ali policija mu je već za petama. Izolovani su svi snimci sa nadzornih kamera u okolini, koji bi trebalo da pomognu u identifikaciji vozača i registarskih oznaka sivog "sitroena".

Istraga je u toku, a ceo kraj je sinoć bio blokiran jakim policijskim snagama.

Autor: D.S.