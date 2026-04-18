PANIKA U TOPOLI ZBOG OBJAVE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Policija odmah reagovala, uhapšena jedna osoba

Izvor: Pink.rs/Telegraf

Povodom objava na društvenim mrežama koje su sadržale neproverene informacije i izazvale uznemirenost i strah među građanima, policija je efikasnom akcijom identifikovala i uhapsila osobu u Topoli koja je takve sadržaje objavljivala.

Kako se navodi, reč je o objavama koje su dovele do širenja zabune i uznemirenja u javnosti, zbog čega su nadležni organi brzo reagovali.

Protiv uhapšenog biće preduzete zakonske mere zbog ugrožavanja bezbednosti učesnika u saobraćaju i remećenja javnog reda i mira.

Nadležni apeluju na građane da se uzdrže od deljenja neproverenih informacija na društvenim mrežama, kako se ne bi izazivala nepotrebna panika i uznemirenost.

Ističe se da će policija i ubuduće reagovati u svim slučajevima širenja sadržaja koji mogu ugroziti javni red, mir i bezbednost građana.

Autor: S.M.

