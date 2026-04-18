AKTUELNO

Hronika

VELIKA ZAPLENA U VRDNIKU: Policija upala u kuću i zatekla dilera usred posla – Zaplenjeno čak 450.000 TABLETA! (FOTO)

Izvor: Pink.rs

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije (SBPOK), u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici, uhapsili su D. K. (1978) zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Operativci policije su osumnjičenog zatekli na delu, u porodičnoj kući u Vrdniku, u trenutku dok je pripremao robu za dalji transport.

Uhapšen tokom prepakivanja

Kako se saznaje, diler je zatečen u trenutku prepakivanja ogromne količine farmaceutskih proizvoda. Sumnja se da je ove preparate pripremao za dalju prodaju i ilegalni transport.

- Tom prilikom pronađeno je i zaplenjeno oko 450.000 tableta koje se nalaze na listi psihoaktivnih supstanci - navodi se u saopštenju policije.

Određeno zadržavanje

Osumnjičenom D. K. je po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje do 48 časova. On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici na dalju proceduru.

Ovom akcijom presečen je još jedan lanac ilegalne trgovine psihoaktivnim tabletama na teritoriji Vojvodine.

Autor: D.S.

#Hapšenje

#MUP

#SBPOK

#Sremska Mitrovica

#TABLETE

#Vrdnik

#Zaplena

#psihoaktivne supstance

