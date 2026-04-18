AKTUELNO

Hronika

JEZIVO NASILJE U OBRENOVCU: Krvnički šutirao nevenčanu suprugu dok joj nije POLOMIO REBRA – Određeno mu zadržavanje!

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Ž. L. iz Obrenovca uhapšen je zbog sumnje da je izvršio stravično krivično delo nasilje u porodici.

Kako se saznaje, incident se dogodio u četvrtak u njihovoj porodičnoj kući. Nakon kraće rasprave sa nevenčanom suprugom, Ž. L. je fizički nasrnuo na nesrećnu ženu.

Od siline udarca pukla rebra

Sumnja se da je on tokom napada ženu krvnički udario nogom u predelu grudnog koša. Udarac je bio toliko snažan da je nesrećna žena zadobila tešku telesnu povredu u vidu preloma rebara.

Određen pritvor

Po nalogu tužilaštva, osumnjičenom Ž. L. određeno je zadržavanje do 48 sati. On će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu na dalju proceduru.

Autor: D.S.

#Hapšenje

#Nasilje u porodici

#OJT Obrenovac

#Obrenovac

#Policija

#prebijanje

POVEZANE VESTI

Hronika

Jezivo nasilje u Obrenovcu: Posle svađe zverski nasrnuo na suprugu (35), udarao je šakama u glavu!

Hronika

Oglasila se policija nakon užasa u Čačku: Uhapšenom muškarcu koji je izbo suprugu određeno zadržavanje

Hronika

Stravičan slučaj porodičnog nasilja: Tukao BIVŠU SUPRUGU NASRED ULICE u Beogradu

Hronika

Brutalno porodično nasilje u Beogradu: Vređao ženu, pretio nožem da će je ubiti, pa je udarao čekićem

Hronika

JEZIVO NASILJE U BEOGRADU: Udarao majku s detetom u rukama

Hronika

Uhapšen nasilnik iz Beograda: Ženu na ulici vukao za kosu i gurao, pa u stanu nastavio sa batinama