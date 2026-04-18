JEZIVO NASILJE U OBRENOVCU: Krvnički šutirao nevenčanu suprugu dok joj nije POLOMIO REBRA – Određeno mu zadržavanje!

Ž. L. iz Obrenovca uhapšen je zbog sumnje da je izvršio stravično krivično delo nasilje u porodici.

Kako se saznaje, incident se dogodio u četvrtak u njihovoj porodičnoj kući. Nakon kraće rasprave sa nevenčanom suprugom, Ž. L. je fizički nasrnuo na nesrećnu ženu.

Od siline udarca pukla rebra

Sumnja se da je on tokom napada ženu krvnički udario nogom u predelu grudnog koša. Udarac je bio toliko snažan da je nesrećna žena zadobila tešku telesnu povredu u vidu preloma rebara.

Određen pritvor

Po nalogu tužilaštva, osumnjičenom Ž. L. određeno je zadržavanje do 48 sati. On će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu na dalju proceduru.

Autor: D.S.