Budžet oštećen za 1,5 MILIONA: Uhapšen Boranin, pokušao da proda duvan i cigare bez akciza

Protiv njega će biti podneta krivična prijava.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave u Vranju, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, podneće krivičnu prijavu protiv M. M. (1990) iz Bora zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda

Policijski službenici su prilikom kontrole putničkog vozila „opel“, kojim je upravljao osumnjičeni, pronašli 140 kilograma rezanog duvana i 150 boksova cigareta bez akciznih markica Republike Srbije i dokaza o poreklu, kako se sumnja, namenjenih daljoj prodaji čime je oštećen budžet Srbije za 1.509.895 dinara.

