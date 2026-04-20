AKCIJA POLICIJE U BAČKOJ PALANCI: Mladići završili iza rešetaka zbog oružja

Izvor: Pink.rs

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Palanci uhapsili su R. P. (2003) i L. K. (2005) iz ove opštine, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policija je, u petak, u prtljažniku vozila, u kojem su se nalazili osumnjičeni, pronašla pištolj sa šest metaka u okoviru. Obojici je određeno zadržavanje do 48 sati i oni su, uz krivičnu prijavu, privedeni osnovnom javnom tužiocu u Bačkoj Palanci. Nakon saslušanja, nadležni sudija odredio im je pritvor, u trajanju do 30 dana.

Autor: S.M.

