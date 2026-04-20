NASTAVAK BORBE PROTIV KORUPCIJE: Uhapšen rukovodilac u Zrenjaninu – Dnevne pazare stavljao u svoj džep, firmu oštetio za više od TRI MILIONA!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com/Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije ||

U nastavku odlučne borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su M. M. (1985) iz Zрењанина zbog sumnje da je izvršio krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti.

Sumnja se da je M. M., kao rukovodilac prodaje u jednom zrenjaninskom privrednom društvu, zloupotrebio svoj položaj u periodu od oktobra 2024. do februara 2025. godine.

Pazare uzimao iz prodavnica, a nije ih uplaćivao na račun

Prema navodima policije, osumnjičeni nije uplaćivao dnevne pazare na račun preduzeća, koje je prethodno preuzimao iz maloprodajnih objekata firme u kojoj je radio.

Na ovaj način, M. M. je, kako se sumnja, oštetio ovo privredno društvo za ukupno 3.101.578 dinara.

Akciju su sproveli pripadnici UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Određeno zadržavanje

Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova. On je, uz krivičnu prijavu, već priveden nadležnom tužilaštvu na dalju postupanje.

Autor: D.S.

