PAO SMEDEREVSKI DILER: Drogu nabavljao u Beogradu, pa je mesecima rasturao po gradu – policija mu stavila LISICE NA RUKE!

Pripadnici policije u Smederevu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, lišili su slobode D. M. (25) zbog sumnje da je tokom dužeg vremenskog perioda trgovao narkoticima.

Mladić se tereti da je marihuanu dopremao iz prestonice i prodavao je na smederevskim ulicama.

Detalji istrage:

Osumnjičeni je uhapšen i saslušan 18. aprila, a tužilaštvo ga tereti za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. Prema navodima iz saopštenja VJT u Smederevu, D. M. je tokom cele prošle godine kontinuirano prodavao kanabis, koji je prethodno nabavljao od veza sa područja Beograda.

Određen pritvor do 30 dana

Na predlog tužilaštva, sud mu je odredio pritvor kako ne bi ometao istragu uticanjem na svedoke, ali i zbog opasnosti da bi u kratkom roku mogao da ponovi isto krivično delo.

Policija nastavlja rad na ovom slučaju kako bi se utvrdilo ko su bila lica iz Beograda od kojih je osumnjičeni nabavljao "robu".

Autor: D.S.