SRBIN (32) U NEMAČKOJ UBIJEN SAMOSTRELOM! Pijani komšija ga presudio posle svađe, pa pozvao policiju i ŠOKIRAO rečenicom!

Izvor: Pink.rs/Telegraf

Stravičan zločin potresao je nemački okrug Prelank, gde je državljanin Srbije (32) brutalno ubijen nakon svađe sa komšijom. Ubica, pedesetogodišnji Nemac, presudio je mladiću koristeći samostrel, a potom je sam pozvao organe reda i hladnokrvno priznao šta je uradio.

Detalji zločina: Ubica imao skoro 3 promila alkohola!

Kako prenosi nemački "Bild", drama se odigrala u subotu u popodnevnim satima. Nakon žučne rasprave čiji uzrok još uvek nije poznat, stariji muškarac je dohvatio samostrel i ispalio smrtonosni projektil u Srbina.

Oko 16:45 časova, ubica je okrenuo broj policije i kratko izgovorio: "Ubio sam čoveka".

Patrole koje su ubrzo stigle na imanje blizu Nojštrelica zatekle su jeziv prizor – beživotno telo mladića i Nemca koji ih je čekao. Prilikom hapšenja ustanovljeno je da je osumnjičeni bio u stanju teške alkoholisanosti, sa čak 2,79 promila alkohola u krvi.

Istraga u toku

Policija je na licu mesta zaplenila samostrel, a osumnjičenom je odmah određen pritvor. Istražitelji trenutno ispituju svedoke i pokušavaju da utvrde šta je tačno dovelo do sukoba koji se završio na ovako bizaran i tragičan način.

POVEZANE VESTI

Svet

OTAC UBIO SINA, PA PRESUDIO SEBI: Policajci provalili u stan i zatekli užasan prizor - Detalji jezivog zločina u Nemačkoj

Svet

MAJKA UDAVILA BEBU NAKON SVAĐE SA PARTNEROM! Užas u porodičnom domu

Region

Ovako se ubica iz Sopota ranije branio na sudu: Prestar sam, ne mogu da držim pištolj

Svet

Srbin ubijen u Nemačkoj, državljanin BiH uhapšen: Krvoproliće na ulici, jedna osoba u bekstvu

Hronika

SRBIN VEZAN ZA STOLICU,BRUTALNO MUČEN I UPUCAN U GLAVU U MARBELJI: Organizator likvidacije uhapšen u Turskoj nakon 2 godine skrivanja

Fudbal

Tragedija u Nemačkoj: Tamara preminula nekoliko dana posle rođenja deteta