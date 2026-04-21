SRBIN (32) U NEMAČKOJ UBIJEN SAMOSTRELOM! Pijani komšija ga presudio posle svađe, pa pozvao policiju i ŠOKIRAO rečenicom!

Stravičan zločin potresao je nemački okrug Prelank, gde je državljanin Srbije (32) brutalno ubijen nakon svađe sa komšijom. Ubica, pedesetogodišnji Nemac, presudio je mladiću koristeći samostrel, a potom je sam pozvao organe reda i hladnokrvno priznao šta je uradio.

Detalji zločina: Ubica imao skoro 3 promila alkohola!

Kako prenosi nemački "Bild", drama se odigrala u subotu u popodnevnim satima. Nakon žučne rasprave čiji uzrok još uvek nije poznat, stariji muškarac je dohvatio samostrel i ispalio smrtonosni projektil u Srbina.

Oko 16:45 časova, ubica je okrenuo broj policije i kratko izgovorio: "Ubio sam čoveka".

Patrole koje su ubrzo stigle na imanje blizu Nojštrelica zatekle su jeziv prizor – beživotno telo mladića i Nemca koji ih je čekao. Prilikom hapšenja ustanovljeno je da je osumnjičeni bio u stanju teške alkoholisanosti, sa čak 2,79 promila alkohola u krvi.

Istraga u toku

Policija je na licu mesta zaplenila samostrel, a osumnjičenom je odmah određen pritvor. Istražitelji trenutno ispituju svedoke i pokušavaju da utvrde šta je tačno dovelo do sukoba koji se završio na ovako bizaran i tragičan način.



