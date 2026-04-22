KRALJEVČANIN PRAVIO RŠUM PO SEOSKOJ KAFANI: Prvog udario u glavu, drugog koji je došao da ih razdvoji posekao nožem?! A trećem stigao i da preti

Kraljevačka policija uhapsila je M.V. (38) iz tog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ugrožavanje sigurnosti i laka telesna povreda.

- On se sumnjiči da je 19. aprila u ugostiteljskom objektu u okolini Kraljeva muškarcu (46) zadao udarac u glavu i pretio mu, a da je drugom, takođe, četrdesetšestogodišnjaku koji je pokušao da spreči dalji sukob naneo posekotinu nožem, kao i da je pretio tridesetdevetogodišnjem muškarcu, saopštio je MUP.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.

Autor: D.Bošković