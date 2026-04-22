Preživeo robiju, pa ubijen pred stanom devojke: Ko je čovek zbog čijeg je ubistva uhapšen 'vračarac" u Podgorici?

Imao je reputaciju "čoveka sa asfalta" sa debelim policijskim dosijeom, a na njega je pucano 24. juna 2020. godine u Beogradu.

Za taj zločin se tereti S. R. (34), koji je uhapšen u centru Podgorice, po međunarodnoj poternici.

Akcija lociranja i hapšenja S. R. rezultat je besprekorne saradnje UKP MUP Srbije, Uprave za tehniku, elitnog FAST tima (jedinice za potrage) i Interpola obe države.

Osumnjičeni se godinama nalazio na listi najtraženijih begunaca, skrivajući se iza lažnih identiteta i mreže podrške koju su mu pružali klanovi bliski "kavačkoj" organizaciji. On se tereti da je bio direktni izvršilac ili ključni organizator ubistva koja je u leto 2020. godine uznemirila stanovnike beogradske opštine Rakovica.

Zločin za koji se S. R. (34) tereti odigrao se 24. juna 2020. godine.

Prema operativnim podacima, ubica je dobro poznavao navike V.K.

Kobne večeri, V.K. je prilazio ulazu u zgradu u kojoj mu je živela devojka. U trenutku kada je posegnuo za interefonom, napadač je iskočio iz mraka i ispalio rafal u njega.

Kostić je pogođen sa više hitaca u leđa i stomak. Iako teško ranjen, on je bio svestan u momentu dolaska Hitne pomoći. Prebačen je na VMA, gde su lekari tokom 18 dana pokušavali da ga spasu kroz niz operacija. Ipak, zbog teških oštećenja unutrašnjih organa, Kostić je preminuo 12. jula 2020. godine.

Ko je bio ubijeni V.K.

Ubijeni (40) imao je reputaciju "čoveka sa asfalta" sa debelim policijskim dosijeom. Njegovo ime povezivalo se sa:

Trgovinom narkoticima na lokalnom nivou u Rakovici.

Odležao je četvorogodišnju kaznu zatvora zbog pokušaja ubistva, napad nožem 2014. godine, a na slobodu je izašao dve godine pre nego što je ubijen.

Dobio ga je zbog izrazito mršave građe, ali je on s vremenom postao simbol njegove istrajnosti u surovim uličnim obračunima.

Čišćenje terena za "vračarce"

Istraga, značajno potpomognuta dešifrovanjem Sky ECC aplikacije, pokazala je da V.K. nije stradao u običnom kafanskom sukobu. On je bio žrtva šire strategije „vračarskog klana” na čelu sa Nikolom Vušovićem, poznatijim kao Džoni sa Vračara.

Ova grupa je u tom periodu agresivno preuzimala kontrolu nad beogradskim naseljima, uklanjajući sve koji su bili bliski suparničkom „škaljarskom klanu” ili su važili za samostalne igrače koji odbijaju poslušnost. Poruke sa Sky aplikacije navodno sadrže fotografije zgrade V.K. i detaljne opise njegovog kretanja, što dokazuje da je likvidacija bila detaljno planirana mesecima.

Epilog i ekstradicija

Hapšenje S. R. u Podgorici stavlja tačku na jedan od najmisterioznijih slučajeva iz 2020. godine.

Osumnjičeni se trenutno nalazi u ekstradicionom pritvoru u Crnoj Gori, odakle će uskoro biti izručen pravosudnim organima Srbije.

Ovaj slučaj se smatra jednim od ključnih dokaza u širem procesu protiv "vračaraca", jer direktno povezuje članove ove grupe sa konkretnim egzekucijama na ulicama Beograda.

Autor: S.M.