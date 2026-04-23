OJADIO PEKARU ZA SKORO POLA MILIONA! Hapšenje u Kragujevcu: Lopov ekspresno uhvaćen! (FOTO)

OJADIO PEKARU ZA SKORO POLA MILIONA! Hapšenje u Kragujevcu: Lopov ekspresno uhvaćen!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, efikasnom akcijom, rasvetlili su tešku krađu i uhapsili M. M. (1989) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

On se sumnjiči da je, tokom noći između 22. i 23. aprila, provalio u prostorije jedne pekare u Kragujevcu i od radnice ukrao 420.000 dinara, a zatim se udaljio u nepoznatom pravcu.

Foto: Foto/MUP Srbije

Policija je ubrzo pronašla osumnjičenog, kao i celokupan iznos novca koji će biti vraćen vlasniku.

M. M. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.

POVEZANE VESTI

Hronika

POKUŠAO DA POKRADE KUTIJU SA DOBROVOLJNIM PRILOZIMA U CRKVI: Uhapšen lopov (41) iz Subotice

Hronika

PLJAČKAO CRKVE! UHAPŠEN LOPOV IZ OKOLINE KRAGUJEVCA: Sumnja se da je iz dve svetinje odneo 50.000 dinara!

Hronika

Uhapšena dvojica Kragujevčana: Osumnjičeni da su UKRALI 2 MILIONA iz teretnog vozila trgovinskog lanca

Hronika

UHAPŠEN NAPADAČ IZ TOPOLE Došao pred kuću žrtve, pa ga izbo nožem, policija otkrila nove detallje

Hronika

UHAPŠEN LOPOV IZ SMEDEREVA! Provalio u magacin i redom krao materijal, policija ga zaustavila! OJADIO KINEZE ZA 250.000!

Hronika

NAORUŽAN ULETEO U BENZINSKU PUMPU, PA ODNEO POZAMAŠNU SUMU - Provalnik uhapšen u Trsteniku